China propõe medidas para impulsionar o consumo de serviços no país

O Ministério do Comércio da China e outros nove departamentos do governo chinês elaboraram 19 medidas para impulsionar o consumo de serviços no país, segundo comunicado oficial divulgado nesta terça-feira, 16.

A proposta envolve pelo menos cinco áreas para promover plataformas de consumo de serviços e desenvolver novos formatos de consumo, ampliar a qualidade dos serviços oferecidos, fortalecer o apoio financeiro, entre outras.