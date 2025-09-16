Bolsas da Ásia fecham em alta, após recordes em NY por expectativa com Fed

São Paulo, 16/09/2025 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, após Wall Street avançar a novos recordes em meio a expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) anunciará seu primeiro corte de juros do ano nesta semana.

Na volta de um feriado no Japão, o índice Nikkei subiu 0,30% em Tóquio, à nova máxima histórica de 44.902,25 pontos, depois de ultrapassar pela primeira vez a marca dos 45 mil pontos durante o pregão.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi avançou 1,24% em Seul, a 3.449,62 pontos, também patamar recorde, e o Taiex garantiu alta de 1,07% em Taiwan, a 25.629,64 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve ganho marginal de 0,04%, a 3.861,86 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 0,74%, a 2.489,78 pontos.

Na contramão, o Hang Seng apresentou ligeira perda de 0,03% em Hong Kong, a 26.438,51 pontos.