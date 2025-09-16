Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Ásia fecham em alta, após recordes em NY por expectativa com Fed

Bolsas da Ásia fecham em alta, após recordes em NY por expectativa com Fed

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Por Sergio Caldas

São Paulo, 16/09/2025 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, após Wall Street avançar a novos recordes em meio a expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) anunciará seu primeiro corte de juros do ano nesta semana.

Na volta de um feriado no Japão, o índice Nikkei subiu 0,30% em Tóquio, à nova máxima histórica de 44.902,25 pontos, depois de ultrapassar pela primeira vez a marca dos 45 mil pontos durante o pregão.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi avançou 1,24% em Seul, a 3.449,62 pontos, também patamar recorde, e o Taiex garantiu alta de 1,07% em Taiwan, a 25.629,64 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve ganho marginal de 0,04%, a 3.861,86 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 0,74%, a 2.489,78 pontos.

Na contramão, o Hang Seng apresentou ligeira perda de 0,03% em Hong Kong, a 26.438,51 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York tiveram ganhos generalizados, com novas máximas históricas do S&P 500 e do Nasdaq, à espera de que o Fed corte os juros básicos dos EUA pela primeira vez desde dezembro, em decisão de política monetária a ser anunciada amanhã (17).

Investidores na Ásia também digerem os últimos desdobramentos de negociações tarifárias entre os EUA e China. Segundo o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, os dois lados chegaram a um "esboço de acordo" sobre o TikTok, após mais uma rodada de discussões comerciais, em Madri. O presidente dos EUA, Donald Trump, deverá "concluir" o acordo em conversa com o presidente chinês, Xi Jinping, na sexta-feira (19), afirmou Bessent.

Na Oceania, a bolsa australiana acompanhou o tom positivo de Wall Street e da Ásia, e o S&P/ASX 200 avançou 0,28% em Sydney, a 8.877,70 pontos.

Contato: [email protected]

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar