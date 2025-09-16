Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Big techs dos EUA prometem mais de US$ 40 bilhões em investimentos no Reino Unido

Big techs dos EUA prometem mais de US$ 40 bilhões em investimentos no Reino Unido

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Grandes empresas de tecnologia americanas anunciaram que vão investir mais de US$ 40 bilhões para expandir a infraestrutura de inteligência artificial (IA) no Reino Unido, um impulso para a nação que recebeu hoje o presidente dos EUA, Donald Trump, para uma visita de estado.

A Microsoft anunciou na terça-feira que investirá US$ 30 bilhões em infraestrutura de IA e operações existentes no Reino Unido até 2028, seu maior compromisso financeiro no país. A promessa vem horas depois de a unidade Alphabet, do Google, anunciar que gastará cerca de US$ 6,8 bilhões em IA, pesquisa e desenvolvimento e engenharia relacionada no Reino Unido nos próximos dois anos.

Enquanto isso, Nvidia, OpenAI e a empresa britânica Nscale estão se unindo para estabelecer infraestrutura de IA para satisfazer as necessidades de energia da OpenAI no Grã-Bretanha. Batizado de Stargate U.K., o projeto deverá aproveitar dezenas de milhares de unidades de processamento gráfico Grace Blackwell Ultra da Nvidia.

Entre outros investimentos, a empresa de computação em nuvem de IA CoreWeave planeja gastar 1,5 bilhão de libras (US$ 2,04 bilhões) em capacidade e operações de data centers no Reino Unido. A Salesforce anunciou um investimento adicional de US$ 2 bilhões em seus negócios no país até 2030, enquanto a BlackRock está investindo 500 milhões de libras em data centers. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar