Big techs dos EUA prometem mais de US$ 40 bilhões em investimentos no Reino Unido

Grandes empresas de tecnologia americanas anunciaram que vão investir mais de US$ 40 bilhões para expandir a infraestrutura de inteligência artificial (IA) no Reino Unido, um impulso para a nação que recebeu hoje o presidente dos EUA, Donald Trump, para uma visita de estado.

A Microsoft anunciou na terça-feira que investirá US$ 30 bilhões em infraestrutura de IA e operações existentes no Reino Unido até 2028, seu maior compromisso financeiro no país. A promessa vem horas depois de a unidade Alphabet, do Google, anunciar que gastará cerca de US$ 6,8 bilhões em IA, pesquisa e desenvolvimento e engenharia relacionada no Reino Unido nos próximos dois anos.