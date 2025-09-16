Anglo American e Codelco acertam acordo que elevará produção de cobre em 120 mil/t ano no Chile

A Anglo American e a estatal chilena Codelco acertaram um plano de cooperação em suas operações adjacentes no Chile, o que deve gerar um incremento na produção de cobre de 120 mil toneladas por ano durante os 21 años de operação, além do volume já projetado por ambas as companhias.

O volume significará um aumento da produção de cobre do Chile de 2,2%, tomando como base a quantidade de 2024. O acordo conclui um memorando de entendimento entre a subsidiária Anglo American Sur, de propriedade de 50,1% da Anglo, e a Codelco, que foi anunciado pela primeira vez em fevereiro.