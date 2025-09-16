Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aneel nega pedido da Energisa Acre sobre reembolso de custos após créditos não compensados

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) negou nesta terça-feira, 16, um requerimento protocolado pela Energisa Acre, que pedia o reembolso de custos decorrentes de créditos não compensados de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS).

A Energisa Acre havia pedido o reembolso, via Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), de custos de geração, referente à aquisição de óleo diesel no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2016.

O relator e diretor Fernando Mosna entendeu que não seria cabível o pedido de reprocessamento de dados do reembolso via CCC fora do prazo estabelecido no regimento da Agência.

