Vendas de novas moradias na China caem 7%, em ritmo de queda mais acentuado

As construções iniciadas - considerando-se tanto residências quanto propriedades comerciais - mostraram declínio anual de 19,5% de janeiro a agosto, ligeiramente mais acentuado o que o recuo de 19,4% observado até julho.

As vendas de novas moradias na China em valor caíram 7% entre janeiro e agosto ante igual período do ano passado, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês) divulgados nesta segunda-feira, 15. Entre janeiro e julho, as vendas haviam registrado queda anual menor, de 6,2%.

Os investimentos no desenvolvimento de projetos imobiliários, por sua vez, apresentaram contração anual de 12,9% nos primeiros oito meses do ano, maior do que a retração de 12% verificada de janeiro a julho.

Preço médio

O preço médio de novas moradias nas 70 maiores cidades da China caiu 3% em agosto ante igual mês do ano passado, segundo cálculos do The Wall Street Journal baseados em dados divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas. Em julho, o preço médio havia diminuído em ritmo mais forte na comparação anual, de 3,4%.

No confronto mensal, o preço médio de novas moradias chinesas recuou 0,3% em agosto, repetindo a variação de julho, também de acordo com cálculos do WSJ. Fonte: Dow Jones Newswires.