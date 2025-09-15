Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tribinal de apelação dos EUA nega pedido de Trump para demitir Cook antes de reunião do Fed

Tribinal de apelação dos EUA nega pedido de Trump para demitir Cook antes de reunião do Fed

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um tribunal de apelação rejeitou o pedido do presidente dos EUA, Donald Trump, para destituir a diretora do Federal Reserve (Fed) Lisa Cook um dia antes do início da votação do BC sobre as taxas de juros.

Espera-se que o governo Trump recorra rapidamente à Suprema Corte em uma última tentativa de destituir Cook antes da reunião do Fed. O processo movido pela diretora para impedir permanentemente sua demissão ainda precisa passar pelos tribunais.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA Trump

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar