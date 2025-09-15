Tesouro: União paga R$ 542,09 mi em dívidas garantidas de entes subnacionais em agosto

Em seguida, aparecem Minas Gerais, com R$ 102,12 milhões honrados (19%); Goiás, com R$ 74,30 milhões (14%); e Rio Grande do Sul, com R$ 73,47 milhões (13%).

A União honrou R$ 542,09 milhões em dívidas garantidas de entes subnacionais em agosto, informou o Tesouro Nacional nesta segunda-feira, 15. Sozinho, o Estado do Rio de Janeiro demandou R$ 288,98 milhões em pagamento de dívidas, pouco mais de 52% do total.

No acumulado do ano, a União honrou R$ 6,99 bilhões em dívidas garantidas de entes subnacionais.

Os maiores mutuários são Rio de Janeiro (R$ 2,68 bilhões, ou 38,31% do total), Minas Gerais (R$ 2,48 bilhões, ou 35,51%), Rio Grande do Sul (R$ 972,82 milhões, ou 13,93%) e Goiás (R$ 592,51 milhões, ou 8,48%).

Ao todo, em agosto foram recuperados R$ 91,08 milhões em garantias honradas pela União.

Segundo o Tesouro, o baixo volume é explicado pelo fato de que grande parte das garantias honradas são com Estados que estão no Regime de Recuperação Fiscal (RRF), que têm benefício de suspensão temporária da execução de contragarantias.