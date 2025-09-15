Senado dos EUA aprova Miran para assento na diretoria do Fed

O Senado dos EUA aprovou um dos principais conselheiros econômicos de Donald Trump, Stephen Miran, para um assento na diretoria do Federal Reserve (Fed), dando à Casa Branca maior influência sobre o banco central apenas um dias antes do início da votação das taxa de juros.

A votação para confirmar Miran seguiu em grande parte as linhas partidárias, com 48 votos a favor e 47 contra. Ele foi aprovado pelo Comitê Bancário do Senado na semana passada, com todos os republicanos votando a favor e todos os democratas se opondo.