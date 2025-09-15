Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Renan Calheiros pautará texto alternativo ao relatado por Lira para isenção do IR até R$ 5 mil

Renan Calheiros pautará texto alternativo ao relatado por Lira para isenção do IR até R$ 5 mil

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou nesta segunda-feira, 15, que pautará no colegiado um texto alternativo para garantir isenção de Imposto de Renda a salários até R$ 5 mil. Segundo ele, a decisão foi tomada pela demora da Câmara de votar a proposta sobre o tema enviada pelo governo, relatada pelo deputado Arthur Lira (PP-AL).

"A proposta (na Câmara) tem uma tramitação atípica pela relevância dela. Na Constituição, existe o princípio da anualidade e mudanças em impostos precisam ser aprovadas no ano anterior. Pela lentidão inegável e, como presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, quero contribuir para agilizar a proposta", declarou Renan em vídeo publicado em seu perfil no X.

O texto que será pautado na CAE é o Projeto de Lei (PL) 1952/2019, protocolado pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM). O texto original criava uma alíquota única para o IR da pessoa física, de 27,5% sobre rendimentos acima de R$ 4.990 mensais.

O relator, o então senador Jean Paul Prates, porém, mexeu no texto para manter uma tabela progressiva, com isenção até R$ 2.737,14.

Desde janeiro, o texto está sob relatoria de Vanderlan Cardoso (PSD), que segue licenciado. A avaliação é que, antes da votação, o texto deverá passar por ajustes, para aproximar a redação ao proposto pelo governo Lula.

A expectativa é que a relatoria poderá ficar com o próprio Calheiros, que defende a isenção até R$ 5 mil.

"Essa proposta anterior, de 2019, pode ser um caminho para acelerar a votação. Assim, vamos permitir que 20 milhões de brasileiros e brasileiras deixem de pagar Imposto de Renda já em 2026. Ou seja, quem ganha até R$ 5 mil. Isso representa mais dinheiro no bolso do trabalhador e crescimento da economia", disse Renan no vídeo publicado nesta segunda-feira.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar