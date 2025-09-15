Nos EUA, índice de atividade industrial Empire State cai a -8,7 em setembro

O índice de atividade industrial Empire State, que mede as condições da manufatura no Estado de Nova York, tombou para -8,7 em setembro, ante 11,9 em agosto, segundo pesquisa divulgada pela distrital do Federal Reserve (Fed) em Nova York nesta segunda-feira, dia 15. O resultado, o primeiro negativo desde junho, ficou bem abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda do indicador a 5 neste mês.