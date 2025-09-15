Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Negociador chinês relata diálogo 'construtivo' em reunião com EUA, mas critica sanções

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O principal negociador comercial da China, Li Chenggang, caracterizou as reuniões que teve com autoridades americanas em Madri como "francas, profundas e construtivas", mas voltou a criticar as sanções que os Estados Unidos mantêm sobre o país asiático.

"Os dois lados reconheceram completamente que uma relação comercial e econômicas entre EUA e China estável é de significativa importância para os dois países", afirmou, em coletiva de imprensa, traduzida por um intérprete. "Também é de grande impacto para a estabilidade e desenvolvimento da economia global", acrescentou, ao defender o diálogo para a solução de divergências.

Chenggang disse que os chineses expressaram aos americanos "graves preocupações" em relação a sanções de Washington contra empresas do país asiático. "Exortamos EUA a removerem as medidas restritivas o mais rápido possível", destacou.

