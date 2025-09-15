Negociador chinês relata diálogo 'construtivo' em reunião com EUA, mas critica sanções

O principal negociador comercial da China, Li Chenggang, caracterizou as reuniões que teve com autoridades americanas em Madri como "francas, profundas e construtivas", mas voltou a criticar as sanções que os Estados Unidos mantêm sobre o país asiático.

"Os dois lados reconheceram completamente que uma relação comercial e econômicas entre EUA e China estável é de significativa importância para os dois países", afirmou, em coletiva de imprensa, traduzida por um intérprete. "Também é de grande impacto para a estabilidade e desenvolvimento da economia global", acrescentou, ao defender o diálogo para a solução de divergências.