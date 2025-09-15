Mastercard fecha parcerias com Google, Stripe e Antom para nova geração de IA

O foco da parceria é a IA agêntica ( agentic ), que vem sendo apresentada pelas big techs como o futuro das ferramentas de inteligência artificial. Ao contrário dos assistentes de IA disponíveis hoje no mercado, que respondem perguntas e realizam tarefas sob supervisão humana, os sistemas de IA agêntica estão sendo projetados para operar de forma independente, realizando tarefas mais complexas sem intervenção humana direta.

A Mastercard anunciou parcerias com as empresas de tecnologia Google, Stripe e Antom para o desenvolvimento de uma nova geração de ferramentas de inteligência artificial (IA) voltadas ao comércio e que possam ser lançadas em larga escala.

Com essa nova geração de IA, uma pessoa poderia pedir ao seu assistente virtual para buscar roupas e acessórios para um look de festa de aniversário, considerando preços, prazos de entregas e até previsão do tempo, segundo exemplo da própria Mastercard. Já uma empresa poderia direcionar para a IA as compras e negociações de prazos com fornecedores. Tudo isso sem uma atuação humana direta, liberando tempo para outras funções.

A Mastercard anunciou que, até o fim de ano, todos os portadores de cartão da sua bandeira nos Estados Unidos terão acesso ao programa Agent Pay - seu agente de IA agêntica, revelado em abril, e que já contava com parcerias com Microsoft e IBM para testar casos de uso. Na sequência, a funcionalidade será ampliado para outros países.

"Os pagamentos com inteligência artificial não são apenas uma tendência, eles representam uma transformação", afirmou o diretor de serviços da Mastercard, Craig Vosburg, em nota. "Os pagamentos precisam ser parte integrante da experiência com agentic. Estamos construindo a infraestrutura para uma nova geração de transações inteligentes, em que consumidores e desenvolvedores possam capacitar agentes de IA a agir em seu nome com confiança, transparência e precisão."

A Mastercard anunciou ainda o lançamento de outras iniciativas, como um suporte (chamado Agentic Consulting Services) especializado para ajudar emissores, adquirentes e comerciantes para projetar modelos de compra com a nova geração de IA.