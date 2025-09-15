IBC-Br total cai 0,53% em julho ante junho, na série com ajuste sazonal, revela BC

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) caiu 0,53% em julho, na comparação com junho e na série com ajuste sazonal, informou a autarquia nesta segunda-feira, 15. No mês anterior, o índice havia cedido 0,25% (revisado, de -0,06%). O resultado de julho ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para uma queda de 0,30%. As estimativas do mercado iam de baixa de 0,80% a alta de 0,90%.

O IBC-Br ex-agropecuária, que exclui os efeitos do setor da conta, caiu 0,43% na margem, após uma baixa de 0,09% no mês anterior (revisado, de alta de 0,07%). O indicador próprio da agropecuária recuou 0,81%, após uma baixa de 2,36% (revisado de -2,27%) em junho. O índice de serviços cedeu 0,19%, depois de ter recuado 0,03% no mês anterior (revisado, de +0,10%); o da indústria recuou 1,07%, após baixa de 0,16% em junho (revisado, de -0,08%); e o de impostos - equivalente, em linhas gerais, à rubrica de impostos líquidos sobre produtos do Produto Interno Bruto (PIB) - caiu 0,69%, após uma baixa de 0,14% (revisado de +0,13%). Interanual Na comparação com julho de 2024, o IBC-Br total cresceu 1,15% na série sem ajuste sazonal - também abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de 1,50%. As estimativas do mercado iam de 0,80% a 4,0%.