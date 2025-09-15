Governo estadual lança edital que prevê fomento à aceleração de negócios de impacto

Negócios de impacto voltados para solução de problemas socioambientais são foco do programa / Crédito: FERNANDA BARROS

O governo do Ceará lançou edital do projeto Impacto Produtivo que visa fomentar negócios de impacto voltados para a solução de problemas socioambientais existentes nas cadeias produtivas de setores estratégicos do Estado. A iniciativa se dá por meio da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), além do Instituto de Cidadania Empresarial (ICE).

Já a coordenadora de Inovação e Empreendedorismo da Secitece, Sarah Monteiro, disse que o edital alinha o Estado “às diretrizes nacionais para fomentar negócios que gerem impacto socioambiental positivo. A expertise da Secitece em apoiar negócios inovadores contribui para a consolidação de um ecossistema de inovação cada vez mais preparado para responder aos grandes desafios da sociedade”. Por sua vez, o conselheiro sênior do ICE, Beto Scretas, pontua “essa iniciativa reafirma o compromisso do Estado em construir, junto ao setor privado, soluções para desafios reais que impactam a vida da população, como questões ambientais, desigualdades e acesso a serviços. É um marco importante na história do Ceará”. O edital é coordenado e financiado pela Adece, com acompanhamento técnico e territorial realizado pela Secitece e com apoio metodológico e integração à rede nacional feito pelo ICE Coalizão pelo Impacto.