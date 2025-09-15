Governo estadual lança edital que prevê fomento à aceleração de negócios de impacto

Governo estadual lança edital que prevê fomento à aceleração de negócios de impactoNa primeira fase do programa, 10 negócios serão incentivados com o valor de R$ 25 mil cada para o desenvolvimento das soluções. Inscrições seguem até 2 de outubro
O governo do Ceará lançou edital do projeto Impacto Produtivo que visa fomentar negócios de impacto voltados para a solução de problemas socioambientais existentes nas cadeias produtivas de setores estratégicos do Estado.
A iniciativa se dá por meio da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), além do Instituto de Cidadania Empresarial (ICE).
Conforme nota do governo na primeira fase do programa, 10 negócios serão incentivados com o valor de R$ 25 mil cada para o desenvolvimento das soluções. A seleção das empresas beneficiadas será por meio de edital de chamamento público.
As empresas selecionadas vão receber além do incentivo financeiro apoio organizacional, por meio de uma jornada de desenvolvimento com duração estimada de cinco meses, realizada pela Secitece, período durante o qual serão realizadas oficinas e mentorias, bem como será prestada assessoria técnica. Ao fim da jornada, segundo o governo do Estado, será realizado um evento de apresentação para a banca especializada e para parceiros do programa.
De acordo com o presidente da Adece, Danilo Serpa, o objetivo é “estimular o apoio às novas economias que se caracterizem pela sustentabilidade e busca pelo impacto positivo nos seus negócios. A ideia é que, a partir do projeto, saiam soluções para problemas sociais e ambientais gerados pela economia tradicional”.
Já a coordenadora de Inovação e Empreendedorismo da Secitece, Sarah Monteiro, disse que o edital alinha o Estado “às diretrizes nacionais para fomentar negócios que gerem impacto socioambiental positivo. A expertise da Secitece em apoiar negócios inovadores contribui para a consolidação de um ecossistema de inovação cada vez mais preparado para responder aos grandes desafios da sociedade”.
Por sua vez, o conselheiro sênior do ICE, Beto Scretas, pontua “essa iniciativa reafirma o compromisso do Estado em construir, junto ao setor privado, soluções para desafios reais que impactam a vida da população, como questões ambientais, desigualdades e acesso a serviços. É um marco importante na história do Ceará”.
O edital é coordenado e financiado pela Adece, com acompanhamento técnico e territorial realizado pela Secitece e com apoio metodológico e integração à rede nacional feito pelo ICE Coalizão pelo Impacto.
O programa é ainda inspirado na Estratégia Nacional da Economia de Impacto (Enimpacto), iniciativa liderada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), do Governo Federal.
Os interessados podem se inscrever até o dia 2 de outubro. Mais informações podem ser conferidas no edital do programa.
