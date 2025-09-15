Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,9%
Pontos: 143.546,58
Máxima de +1,35% : 144.194 pontos
Mínima de +0,01% : 142.292 pontos
Volume: R$ 17,04 bilhões
Variação em 2025: 19,34%
Variação no mês: 1,5%
Dow Jones: +0,11%
Pontos: 45.883,45
Nasdaq: +0,94%
Pontos: 22.348,75
Ibovespa Futuro: +0,43%
Pontos: 144.775
Máxima (pontos): 145.805
Mínima (pontos): 143.965
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 38,04
Variação: +1,77%
Petrobras PN
Preço: R$ 31,41
Variação: +0,74%
Bradesco PN
Preço: R$ 16,97
Variação: +0,83%
Ambev ON
Preço: R$ 12,67
Variação: +0,72%
Petrobras ON
Preço: R$ 34,20
Variação: +1,33%
Vale ON
Preço: R$ 57,44
Variação: +0,77%
BRF SA ON
Preço: R$ 21,04
Variação: +0,53%
Itausa PN
Preço: R$ 11,14
Variação: +1,27%
Global 40
Cotação: 727,812 centavos de dólar
Variação: +0,42%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3212
Venda: R$ 5,3217
Variação: -0,61%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,45
Venda: R$ 5,55
Variação: -1,28%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3202
Venda: R$ 5,3208
Variação: -0,87%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4300
Venda: R$ 5,5240
Variação: -1,34%
- Dólar Futuro (outubro)
Cotação: R$ 5,3365
Variação: -0,63%
- Euro
Compra: US$ 1,1764 (às 18h32)
Venda: US$ 1,177 (às 18h32)
Variação: +0,29%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2600
Venda: R$ 6,2610
Variação: -0,35%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,3900
Venda: R$ 6,4930
Variação: -1,46%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, ,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.719,00 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,88%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente