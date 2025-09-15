Dirigente diz que mesmo com manutenção de juros, taxas do BCE estão 'abertas a ajustes'

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Eslováquia, Peter Kazimir, afirmou que, apesar da decisão de setembro de manter os juros inalterados, a política monetária seguirá flexível e "aberta a ajustes" conforme as condições mudem. "A decisão de setembro de manter as taxas estáveis reflete a confiança compartilhada de que a inflação está se comportando como desejado. Continuamos em um bom lugar", escreveu.

Segundo ele, em publicação feita nesta segunda-feira no blog do Banco da Eslováquia, o BCE conseguiu trazer as taxas para um território "confortável e neutro", mas alertou que estar em um bom lugar hoje não significa que "vamos ficar de braços cruzados observando o mundo passar".