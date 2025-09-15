Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dirigente diz que mesmo com manutenção de juros, taxas do BCE estão 'abertas a ajustes'

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Eslováquia, Peter Kazimir, afirmou que, apesar da decisão de setembro de manter os juros inalterados, a política monetária seguirá flexível e "aberta a ajustes" conforme as condições mudem. "A decisão de setembro de manter as taxas estáveis reflete a confiança compartilhada de que a inflação está se comportando como desejado. Continuamos em um bom lugar", escreveu.

Segundo ele, em publicação feita nesta segunda-feira no blog do Banco da Eslováquia, o BCE conseguiu trazer as taxas para um território "confortável e neutro", mas alertou que estar em um bom lugar hoje não significa que "vamos ficar de braços cruzados observando o mundo passar".

Kazimir ressaltou que, embora haja progresso no combate à inflação, o caminho para atingir a meta de inflação tem sido irregular, e "devemos permanecer vigilantes em relação aos riscos persistentes. Isso inclui riscos de alta para a inflação".

O dirigente defendeu que as decisões continuarão sendo tomadas a cada uma das reunião, com base em todos os dados, perspectivas e projeções, evitando reações a "pequenos e minúsculos desvios da meta" de inflação.

Para ele, a prioridade é preservar a estabilidade diante de choques externos. "Com tantos choques afetando nossas economias, nosso objetivo deve ser um pilar de estabilidade", escreveu. "Não devemos, e não iremos, nos comprometer antecipadamente com quaisquer decisões futuras."

