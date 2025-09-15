Conselheiro da Casa Branca diz que Índia voltará para mesa de negociações sobre tarifas

O conselheiro econômico da Casa Branca, Peter Navarro, afirmou não ter dúvidas de que a Índia voltará à "mesa de negociações sobre tarifas" com os Estados Unidos. A declaração foi dada em entrevista para a CNBC nesta segunda-feira, 15.

O conselheiro, contudo, defendeu a necessidade de tarifas sobre bens indianos, afirmando que a índia possui muitas barreiras não tarifárias e "o problema da compra de petróleo da Rússia". "Empresas indianas estão interligadas com petrolíferas da Rússia desde o início da guerra na Ucrânia", acrescentou ele, evitando responder diretamente porque uma medida semelhante não está sendo aplicada sobre a China.