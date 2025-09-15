Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conselheiro da Casa Branca diz que Índia voltará para mesa de negociações sobre tarifas

Conselheiro da Casa Branca diz que Índia voltará para mesa de negociações sobre tarifas

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O conselheiro econômico da Casa Branca, Peter Navarro, afirmou não ter dúvidas de que a Índia voltará à "mesa de negociações sobre tarifas" com os Estados Unidos. A declaração foi dada em entrevista para a CNBC nesta segunda-feira, 15.

O conselheiro, contudo, defendeu a necessidade de tarifas sobre bens indianos, afirmando que a índia possui muitas barreiras não tarifárias e "o problema da compra de petróleo da Rússia". "Empresas indianas estão interligadas com petrolíferas da Rússia desde o início da guerra na Ucrânia", acrescentou ele, evitando responder diretamente porque uma medida semelhante não está sendo aplicada sobre a China.

Navarro comentou ainda sobre as acusações de fraude hipotecária contra a diretora do Federal Reserve (Fed) Lisa Cook. "Existem pessoas na prisão pelos crimes que Cook cometeu. Pessoas assim devem ser punidas e responsabilizadas para não fazer isso de novo", disse.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar