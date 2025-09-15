Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa sobem, impulsionadas por ações financeiras, em semana de decisão do Fed

Agência Estado
Agência Estado
Por Sergio Caldas

São Paulo, 15/09/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta na manhã desta segunda-feira, impulsionadas por ações financeiras antes de uma semana crucial de decisões de juros, incluindo a do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).

Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,35%, a 556,78 pontos. Apenas o subíndice do setor bancário, que é sensível a alterações em taxas de juros, subia 0,80%.

Em Zurique, o UBS registrava alta de 1,5% no horário acima, após relatos está de que o gigante bancário suíço está considerando se transferir para os EUA em resposta a propostas do governo da Suíça de impor onerosas novas exigências de capital.

Já em Paris, os bancos franceses BNP Paribas, Crédit Agricole e Société Générale avançavam entre 1,5% e 2,3%, aparentemente ignorando o rebaixamento da nota de crédito da França pela Fitch, de AA- para A+, na sexta-feira (12).

Grandes BCs definem taxas de juros nesta semana, mas a grande expectativa é em relação ao Fed, que deve cortar os juros básicos dos EUA pela primeira vez neste ano, na quarta-feira (17). O Banco da Inglaterra (BoE) e o Banco do Japão (BoJ) também farão anúncios de juros nos próximos dias.

Às 7h02 (de Brasília), a Bolsa de Paris subia 0,99% e a de Frankfurt avançava 0,27%, enquanto a de Londres caía 0,02%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,85%, 0,55% e 0,27%.

Contato: [email protected]

