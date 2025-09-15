Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa fecham na maioria em alta com expectativa de corte de juros pelo Fed nos EUA

As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, 15, enquanto investidores seguem com expectativas de um corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na decisão de política monetária da quarta-feira nos Estados Unidos. Em Londres, o mercado também aguarda a definição das novas taxas após a reunião do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) na quinta-feira.

Em Frankfurt, o DAX ganhou 0,15%, a 23.733,75 pontos. Em Paris, o CAC 40 registrou alta de 0,92%, a 7.896,93 pontos. Em Milão, o FTSE MIB subiu 1,14%, aos 43.053,72 pontos. O IBEX35, em Madrid, apontou alta de 0,61%, aos 15.400,90 pontos, enquanto em Lisboa, o PSI20 avançou 0,24%, aos 7.766,91 pontos. Já na contramão, o FTSE 100 da Bolsa de Londres caiu 0,07%, a 9.277,03 pontos, também com expectativas para a visita de Donald Trump ao país nesta semana. As cotações são preliminares.

O UBS Wealth Management observa que o mercado acionário europeu pode recuar se Fed soar mais duro, mas se reduzir juros e sinalizar que mais afrouxamento está por vir, é esperado um rali amplo nos mercados. "Só porque as ações estão em máximas históricas não significa que uma correção seja iminente", pontua.

A instituição espera "alta modesta" nas ações entre agora e o fim do ano, e que o mercado continue a ganhar força em 2026, já que os investidores contam com "bastante espaço de manobra no ímpeto dos lucros".

Em Zurique, o UBS subiu 2,26% após relatos de que a companhia está considerando se transferir para os EUA em resposta a propostas do governo da Suíça de impor onerosas novas exigências de capital. Já em Paris, os bancos franceses BNP Paribas (+1,40%), Crédit Agricole (+1,82%) e Société Générale (+2,93%) avançaram, apesar do rebaixamento da nota de crédito da França pela Fitch, de AA- para A+.

A AstraZeneca caiu 3,19% em Londres após a empresa anunciar a suspensão da expansão em Cambridge, elevando temores de fuga de capital farmacêutico para os EUA. Em contrapartida, a Novo Nordisk subiu 1,95% em Copenhague após a agência europeia aprovar uso de medicamento para tratar problemas cardiovasculares.

*Com informações da Dow Jones Newswires

