Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com queda em Xangai após dados e recorde em Seul

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 15/09/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira após dados econômicos chineses decepcionantes, que pesaram em Xangai, e uma decisão que favorece investidores na Coreia do Sul, que impulsionou o mercado em Seul a um novo recorde.

Na China continental, o índice Xangai Composto caiu 0,26%, a 3.860,50 pontos, após números da indústria e do varejo mostrarem sinais de fraqueza. A produção industrial, por exemplo, cresceu 5,2% na comparação anual de agosto, desacelerando em relação ao ganho de 5,7% de julho e vindo abaixo da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de acréscimo de 5,8%.

Por outro lado, o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,36%, a 2.471,43 pontos.

Em Seul, o Kospi subiu 0,35%, ao patamar inédito de 3.407,31 pontos, no 10º pregão consecutivo de ganhos, após o presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, abandonar planos de elevar impostos sobre ganhos de capital de grandes acionistas. O atual limite para taxação foi mantido em 5 bilhões de wons.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve modesto ganho de 0,22% em Hong Kong, a 26.446,56 pontos, enquanto o Taiex recuou 0,46% em Taiwan, a 25.357,16 pontos. No Japão, não houve negócios hoje devido a um feriado.

A questão comercial também voltou ao radar. Ontem (14), delegações dos EUA e da China iniciaram uma quarta rodada de negociações tarifárias em Madri, visto que a atual trégua entre as duas maiores economias do mundo chega ao fim em novembro.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho após duas sessões positivas, com baixa de 0,13% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.853,00 pontos.

Contato: [email protected]

*Com informações da Dow Jones Newswires

