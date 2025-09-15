BlackRock e B3 lançam 29 novos BDRs de ETFs globais

A BlackRock e a B3 anunciaram nesta segunda-feira, 15, o lançamento de 29 novos BDRs de fundos de índice (ETFs, na sigla em inglês) globais na Bolsa brasileira, sendo 28 de renda variável e um de renda fixa. Com a novidade, antecipada ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a gestora chega a 181 produtos listados na B3 e que cobrem diferentes geografias, classes de ativos, setores, regiões e estratégias de investimentos internacionais.

Segundo a BlackRock, 18 dos novos BDRs de ETFs globais são com estratégias ligadas a países individuais, quatro são setoriais e três são fatoriais.