Balança comercial tem superávit de US$ 1,324 bilhão na 2ª semana de setembro

No ano, de janeiro a setembro de 2025, o superávit soma um total de US$ 44,572 bilhões - uma queda de 18% em relação ao mesmo período de 2024, quando o superávit foi de US$ 58,702 bilhões.

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,324 bilhão na segunda semana de setembro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 15, o valor foi alcançado com exportações de US$ 6,935 bilhões e importações de US$ 5,611 bilhões.

O superávit do acumulado de 2025 é resultado de US$ 240,847 bilhões em exportações e US$ 196,274 bilhões em importações.

Nas duas primeiras semanas de setembro, comparado ao mesmo período de setembro de 2024, as exportações caíram 2,2% e somaram US$ 13,263 bilhões. O resultado se deu devido a uma queda de 4,0% em Agropecuária, que somou US$ 2,603 bilhões; queda de 1,1% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 2,852 bilhões e, por fim, queda de 2,8% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 7,643 bilhões.

Por outro lado, as importações tiveram crescimento de 3,3% nas primeiras duas semanas de setembro e totalizaram US$ 11,503 bilhões na mesma comparação, com queda de 11,1% em Agropecuária, que somou US$ 195 milhões; queda de 8,9% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 668 milhões e, por fim, crescimento de 5,0% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 10,611 bilhões.