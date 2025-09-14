Trump renova pedido de demissão de diretor do Fed em tribunal de apelação dos EUA

O governo Donald Trump renovou neste domingo, 14, um pedido de emergência para que um tribunal de apelações dos Estados Unidos permita a demissão da diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Lisa Cook. Em documento apresentado ao tribunal no sábado, 13, os advogados de Cook solicitaram que o tribunal recusasse a tentativa de Trump, a poucos dias da decisão de política monetária do Fed, que ocorre na próxima quarta-feira.

Segundo a defesa da diretora, que tenta permanecer no cargo, a administração Trump não teria mostrado causas suficientes para demiti-la, e haveria riscos para a economia e o país caso o presidente seja autorizado a remover um dirigente do BC norte-americano.