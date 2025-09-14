Trump afirma que Fed deve promover 'grande corte' de juros na quarta-feira

Questionado neste domingo, 14, sobre se houve progressos em relação à substituição de Jerome Powell como comandante do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que há três pessoas de quem ele gosta muito. "Qualquer uma delas faria um bom trabalho", disse Trump a repórteres.

O Comitê de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) se reúne na quarta-feira para decidir a taxa básica de juros do país.