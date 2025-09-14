Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump afirma que Fed deve promover 'grande corte' de juros na quarta-feira

Agência Estado
Agência Estado
Questionado neste domingo, 14, sobre se houve progressos em relação à substituição de Jerome Powell como comandante do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que há três pessoas de quem ele gosta muito. "Qualquer uma delas faria um bom trabalho", disse Trump a repórteres.

O Comitê de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) se reúne na quarta-feira para decidir a taxa básica de juros do país.

Segundo Trump, a expectativa é de "um grande corte". O mercado espera redução de 0,25 ponto porcentual nos Fed Funds, como é conhecida a taxa de juros dos Estados Unidos.

O republicano voltou a criticar Powell, a quem chamou de incompetente por manter os juros. "O comandante do Fed é incompetente e está machucando o mercado imobiliário", comentou.

