Cientista ganhador do Nobel aponta qual deve ser a habilidade crucial para a nova geração

Um cientista renomado do Google e vencedor do Prêmio Nobel de 2024 disse na sexta-feira, 12, que a habilidade mais importante para a próxima geração será "aprender a aprender" para acompanhar o ritmo das mudanças à medida que a inteligência artificial transforma a educação e o local de trabalho. Falando em um antigo teatro romano aos pés da Acrópole, em Atenas, Demis Hassabis, CEO da Googles DeepMind, disse que a rápida mudança tecnológica exige uma nova abordagem para o aprendizado e o desenvolvimento de habilidades.

"É muito difícil prever o futuro, como daqui a dez anos, em casos normais. É ainda mais difícil hoje, dado o quão rápido a IA está mudando, até mesmo semana a semana", disse Hassabis à plateia. "A única coisa que se pode dizer com certeza é que uma grande mudança está por vir." O neurocientista e ex-prodígio do xadrez disse que a inteligência artificial geral - máquinas tão amplamente inteligentes quanto os humanos, ou que podem fazer muitas tarefas tão bem quanto as pessoas - pode chegar dentro de uma década. Isso, de acordo com ele, trará avanços dramáticos e um possível futuro de "abundância radical", apesar dos riscos reconhecidos. Hassabis enfatizou a necessidade de "meta-habilidades", como entender como aprender e otimizar a abordagem de uma pessoa para novos assuntos, ao lado de disciplinas tradicionais como Matemática, Ciências e Humanidades.

"Uma coisa que saberemos com certeza é que você terá de aprender continuamente... ao longo de sua carreira", disse ele. O co-fundador da DeepMind, que estabeleceu o laboratório de pesquisa em Londres em 2010 antes de o Google adquiri-lo quatro anos depois, compartilhou o Prêmio Nobel de Química de 2024 por desenvolver sistemas de IA que preveem com precisão o dobramento de proteínas - um avanço para a Medicina e o desenvolvimento de novos remédios. O primeiro-ministro do país europeu, Kyriakos Mitsotakis, se juntou a Hassabis - cujo pai é cipriota grego - no evento em Atenas após discutirem maneiras de expandir o uso da IA em serviços governamentais.