Momento é de entrada em fundos imobiliários de 'tijolo', não de saída, diz sócia da Rio Bravo

A sócia e diretora de Investimentos Imobiliários da Rio Bravo, Anita Scal, avalia que o momento é de entrar em fundos de investimento imobiliário (FIIs) de "tijolo", não de sair. Além dos fundamentos dos ativos seguirem positivos, a perspectiva de um ciclo de queda da taxa de juros no Brasil deve levar as cotas dos fundos a se valorizarem e gerar ganho de capital para o investidor.

"Num cenário de juro alto, vemos a fuga dos investimentos de renda variável para a renda fixa, ou seja, vemos oportunidades no mercado, pois o fundamento do tijolo não mudou. Existe recorrência da renda, com distribuição de rendimento mensal isento para pessoa física, de um ativo que está nas melhores regiões. Só que o valor do ativo na Bolsa ou na Cetip está desvalorizado frente ao valor patrimonial, há um desconto", disse Scal, durante painel no evento Women Invest Summit, em São Paulo, na quinta-feira, 11.