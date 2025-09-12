Volume de serviços sobe 0,3% em julho ante o mês anterior, revela IBGE

O volume de serviços registrou alta de 0,3% em julho ante junho, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número ficou levemente abaixo da mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, que era de 0,4%, com intervalo entre 0,1% e 0,8%. Na comparação interanual, a alta foi de 2,8% sobre julho de 2024 - e coincidiu com a mediana da pesquisa, que tinha intervalo entre 2,1% e 3,5%.

