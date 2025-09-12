Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Super Micro Computer inicia embarques de solução Blackwell Ultra, com tecnologia Nvidia

A Super Micro Computer anunciou que já começou embarques em grande escala de novos sistemas de inteligência artificial (IA) baseados na plataforma Nvidia Blackwell Ultra. Em comunicado, a companhia disse que os equipamentos foram projetados para acelerar a instalação de centros de dados voltados a aplicações de IA.

Entre as novidades, a Super Micro ressaltou que a nova geração de chips da Nvidia Blackwell Ultra amplia a capacidade de memória e acelera o processamento de dados, elementos considerados cruciais para treinar e rodar modelos mais avançados de IA.

O comunicado também aponta ganhos de eficiência energética: a tecnologia de refrigeração direta a líquido pode reduzir em até 40% o consumo de energia e em 60% o espaço ocupado em data centers, além de cortar em 40% o uso de água, diz o texto.

Com isso, a companhia apresenta a nova linha como parte de uma estratégia para atender à crescente demanda por "fábricas de IA", capazes de sustentar modelos cada vez mais complexos e pesados com menor gasto energético.

