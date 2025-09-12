Serviços crescem em julho pelo sexto mês consecutivo, mostra IBGE

O setor de serviços acumulou um ganho de 2,4% em seis meses consecutivos de altas: fevereiro (0,8%), março (0,4%), abril (0,4%), maio (0,2%), junho (0,4%) e julho (0,3%).

O volume de serviços prestados no País cresceu em julho pelo sexto mês consecutivo, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Uma sequência tão longa de avanços seguidos nos serviços não corria desde o período de crescimentos que se estendeu entre fevereiro de 2022 e setembro de 2022, lembrou Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa do IBGE.

Na comparação com julho de 2024, o volume de serviços avançou 2,8% em julho de 2025, a 16ª taxa positiva seguida.

O índice de difusão - que mostra o porcentual de serviços com crescimento ante o mesmo mês do ano anterior - passou de 54,2% em junho para 50,6% em julho.