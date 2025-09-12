Produção industrial recua em 7 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE em julho ante junho

A produção industrial recuou em sete dos 15 locais pesquisados em julho ante junho, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 12.

Houve perdas no Paraná (-2,7%), Bahia (-2,6%), Minas Gerais (-2,4%), Pará (-2,1%), Mato Grosso (-1,6%), Região Nordeste (-1,1%) e Ceará (-0,3%). O Amazonas registrou estabilidade (0,0%).