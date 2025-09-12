Produção industrial cresce em 8 de 18 locais em julho ante julho de 2024, diz IBGE

A produção industrial cresceu em 8 dos 18 locais pesquisados em julho de 2025 ante julho de 2024, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Vale citar que julho de 2025 (23 dias) teve o mesmo número de dias úteis que igual mês do ano anterior (23)", lembrou o IBGE.