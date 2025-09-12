Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Holding de restaurantes Riku Dining entra com um pedido de IPO no Nasdaq

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A holding de restaurantes Riku Dining entrou com um pedido de oferta pública inicial (IPO) nesta sexta-feira, 12, nos EUA. A empresa planeja oferecer 2,25 milhões de ações a um preço não divulgado e negociar no Nasdaq sob o símbolo RIKU.

A Riku é uma holding de restaurantes temáticos japoneses no Canadá e em Hong Kong. As cadeias incluem Ajisen Ramen no Canadá, e Yakiniku Kakura, Yakiniku 801 e Ufufu Café em Hong Kong.

A Riku pretende expandir sua presença através da abertura de novos restaurantes na Ásia e na América do Norte.

A empresa obteve uma receita de US$ 18,1 milhões durante o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

