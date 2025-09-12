Greer e Bessent instam G7 a impor tarifas sobre países que compram petróleo da Rússia

Durante a chamada de hoje com os ministros das Finanças do G7, o representante Comercial dos EUA, Jamieson Greer, e o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, reiteraram o apelo do presidente Donald Trump aos parceiros para que imponham tarifas sobre países que compram petróleo da Rússia.

Eles também saudaram os compromissos de aumentar a pressão das sanções e explorar o uso de ativos soberanos russos imobilizados para beneficiar ainda mais a defesa da Ucrânia. "Somente com um esforço unificado que corte as receitas que financiam a máquina de guerra de Vladimir Putin na fonte seremos capazes de aplicar pressão econômica suficiente para acabar com a matança sem sentido", disseram Greer e Bessent em comunicado.