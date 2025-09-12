G7 discute utilizar ativos congelados da Rússia para financiar defesa ucraniana

Os ministros das Finanças do G7 discutiram maneiras de aumentar o "aperto" financeiro sobre a Rússia e ampliar financiamento à Ucrânia, segundo comunicado conjunto divulgado hoje após reunião do grupo.

Os representantes dizem terem concordado em "acelerar discussões" para utilizar ativos russos no exterior que estão bloqueados para financiar a defesa ucraniana, além de explorar outras medidas para dar mais suporte à Ucrânia: "O G7 está comprometido em parar a máquina de guerra russa".