CPI da Alemanha sobe 2,2% na comparação anual de agosto, em linha com previsão

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da Alemanha teve alta de 2,2% em agosto, acelerando em comparação ao avanço de 2% registrado em julho, segundo levantamento final divulgado nesta sexta-feira, 12, pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado veio em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet. Em relação a julho, o CPI alemão subiu 0,1%, também em linha com as projeções.

