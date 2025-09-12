Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

China: novos empréstimos se recuperam em agosto, mas ficam bem abaixo do esperado

Autor Agência Estado
Os novos empréstimos de bancos da China se recuperaram em agosto, mas ficaram abaixo do esperado, sinalizando que a demanda por crédito na segunda maior economia do mundo segue fraca.

Dados publicados nesta sexta-feira, 12, pelo PBoC, como é conhecido o banco central do país, mostraram que os empréstimos somaram 590 bilhões de yuans (cerca de US$ 83 bilhões) no mês passado, depois de sofrerem uma contração de 50 bilhões de yuans em julho.

O resultado de agosto, porém, ficou bem aquém da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam a emissão de 800 bilhões de yuans em novos empréstimos.

O financiamento social total, uma medida mais ampla do crédito na economia chinesa, aumentou para 2,57 trilhões de yuans em agosto, ante 1,16 trilhão de yuans em julho.

A base monetária da China (M2), por sua vez, teve acréscimo anual de 8,8% em agosto, repetindo a variação de julho, mas superou a projeção do mercado, de alta de 8,6%. Fonte: Dow Jones Newswires.

