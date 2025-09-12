Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alta na produção de SP tem maior impacto positivo sobre indústria nacional em julho

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
O crescimento na produção da indústria de São Paulo em julho exerceu a maior influência positiva sobre a média global da indústria nacional no período. Após acumular uma perda de 3,1% em três meses seguidos de recuos, a produção industrial paulista teve expansão de 0,9% em julho ante junho. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A indústria de São Paulo operava em julho em patamar 0,4% abaixo do registrado no pré-pandemia, em fevereiro de 2020.

"A indústria paulista vinha de três meses de resultados negativos, acumulando perda de 3,1% de abril a junho. Em julho, observamos que o setor de alimentos, derivados do petróleo e veículos automotores influenciaram positivamente", apontou Bernardo Almeida, técnico da pesquisa do IBGE, em nota oficial.

Na média global, a indústria nacional recuou 0,2% em julho ante junho. Segundo Almeida, a taxa de juros em patamares elevados ajuda a explicar a perda de ritmo em curso na produção industrial brasileira.

"Juros altos acarretam diretamente no encarecimento do crédito, no comprometimento da tomada de decisões de investimento das empresas e de consumo das famílias. A consequência disso recai sobre a cadeia produtiva, que acaba arrefecendo a produção de forma a adequá-la a essa conjuntura atual", justificou.

Em julho, a queda de 2,4% na produção em Minas Gerais exerceu a principal influência negativa, puxada por retrações em máquinas, aparelhos e materiais elétricos e máquinas e equipamentos.

A segunda principal influência negativa partiu do recuo de 2,7% no Paraná, também pressionado pela redução na produção de máquinas, aparelhos e materiais elétricos.

A Bahia caiu 2,6%, terceira maior influência negativa na média global, devido a quedas no setor de derivados do petróleo.

