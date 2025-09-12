Alta na produção de SP tem maior impacto positivo sobre indústria nacional em julho

O crescimento na produção da indústria de São Paulo em julho exerceu a maior influência positiva sobre a média global da indústria nacional no período. Após acumular uma perda de 3,1% em três meses seguidos de recuos, a produção industrial paulista teve expansão de 0,9% em julho ante junho. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A indústria de São Paulo operava em julho em patamar 0,4% abaixo do registrado no pré-pandemia, em fevereiro de 2020.

"A indústria paulista vinha de três meses de resultados negativos, acumulando perda de 3,1% de abril a junho. Em julho, observamos que o setor de alimentos, derivados do petróleo e veículos automotores influenciaram positivamente", apontou Bernardo Almeida, técnico da pesquisa do IBGE, em nota oficial. Na média global, a indústria nacional recuou 0,2% em julho ante junho. Segundo Almeida, a taxa de juros em patamares elevados ajuda a explicar a perda de ritmo em curso na produção industrial brasileira. "Juros altos acarretam diretamente no encarecimento do crédito, no comprometimento da tomada de decisões de investimento das empresas e de consumo das famílias. A consequência disso recai sobre a cadeia produtiva, que acaba arrefecendo a produção de forma a adequá-la a essa conjuntura atual", justificou. Em julho, a queda de 2,4% na produção em Minas Gerais exerceu a principal influência negativa, puxada por retrações em máquinas, aparelhos e materiais elétricos e máquinas e equipamentos.