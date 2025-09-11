Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vendas do varejo caem pelo quarto mês consecutivo, revela IBGE

Autor Agência Estado
A queda de 0,3% no comércio varejista brasileiro em julho ante junho foi o quarto mês seguido de resultados negativos no varejo. Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em junho ante maio, as vendas já tinham cedido 0,1%, após redução de 0,4% em maio ante abril e queda de 0,3% em abril ante março.

O volume vendido pelo varejo acumula uma perda de 1,1% nos últimos quatro meses de retração.

Revisões

O IBGE revisou o resultado das vendas no varejo ampliado em junho ante maio, de uma queda de 2,5% para uma redução de 3,1%.

No varejo restrito, a taxa de junho ante maio foi mantida em recuo de 0,1%.

