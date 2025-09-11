Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Secretário dos EUA diz estar confiante de que Suprema Corte ficará ao lado do país sobre tarifa

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, declarou estar "confiante" de que a Suprema Corte norte-americana ficará "ao lado dos EUA" em relação às tarifas. Os juízes decidirão se o presidente dos EUA, Donald Trump, tem o poder de impor sobretaxas abrangentes sob a lei federal.

"Se as tarifas ficarem acima de 10%, consumidores e empresas dividirão o custo", acrescentou Lutnick em entrevista à CNBC.

Especificamente sobre a China, ele afirmou: "O governo da China está absorvendo a maior parte de sua tarifa. A China está pagando uma tarifa média de 52%."

Em relação à Índia, Lutnick voltou a mencionar que o país deve "parar de comprar petróleo russo" para que os EUA revejam sua alíquota tarifária, mas não deu mais detalhes.

Sobre o TikTok, por sua vez, o secretário afirmou que Trump gosta do aplicativo, "mas ele precisa ser de uma empresa norte-americana e com o algoritmo controlado por americanos, senão ele sairá do ar". O governo, segundo ele, segue tratando do assunto internamente.

Lutnick também comentou, brevemente, sobre as empresas Fannie Mae e Freddie Mac. "O modelo público tem o apoio de Trump. Pode ser ainda este ano. Não querem vender muito da Fannie e Freddie, pois Trump quer mostrar quanto elas valem", disse.

Tags

EUA TRUMP

