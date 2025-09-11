Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Secretário de Comércio diz que EUA devem fechar novos acordos comerciais com Suíça e Taiwan

Secretário de Comércio diz que EUA devem fechar novos acordos comerciais com Suíça e Taiwan

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou nesta quinta-feira, 11, que o país deve fechar novos acordos comerciais com a Suíça e com Taiwan. "As tarifas estão no rendendo US$ 40 bilhões por mês e ajudando a reduzir nosso déficit", acrescentou Lutnick em entrevista à CNBC. Ele não deu detalhes sobre os entendimentos, no entanto.

Lutnick ainda pontuou que um acordo com a Coreia do Sul ainda não foi assinado, e que a documentação "segue pendente".

Ainda apontou que o presidente dos EUA, Donald Trump, "fará acordos com nações para trabalhadores. Ele obterá vistos de treinamento de curto prazo" no país.

O secretário de Comércio norte-americano projetou também que o crescimento do PIB do país em 2026 será superior a 4%.

Além disso, ele apontou que o 1º trimestre do próximo ano será "ótimo" para empregos na construção.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA TRUMP

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar