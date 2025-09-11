Resolução do BC obriga instituições autorizadas a rejeitar pagamento para contas fraudulentas

O Banco Central lançou nesta quinta-feira, 11, uma nova medida para reforçar a segurança do Sistema Financeiro Nacional (SFN), após ataques do crime organizado contra instituições financeiras e de pagamento. A resolução número 501 obriga instituições autorizadas a rejeitar transações de pagamento que tenham como destinatárias contas com "fundada suspeita" de envolvimento em fraude.

A avaliação de "fundada suspeita" deve usar todas as informações disponíveis e pode incluir fatores a critério de cada instituição, inclusive com o uso de informações constantes em sistemas eletrônicos e bases de dados de caráter público ou privado.