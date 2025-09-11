Quatro das 8 atividades do varejo sobem em julho ante junho, revela IBGE

Quatro das oito atividades que integram o comércio varejista registraram ganhos nas vendas em julho ante junho, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira, 11. Os Combustíveis e lubrificantes avançaram 0,7%, enquanto os Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo caíram 0,3%.

Houve recuo de 2,9% de Tecidos, vestuário e calçados e alta de 1,5% de Móveis e eletrodomésticos. Os Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria registraram avanço de 0,6% em julho. Livros, jornais, revistas e papelaria subiram 1,0%. Nos Equipamentos e material para escritório informática e comunicação houve recuo de 3,1%, e em Outros artigos de uso pessoal e doméstico houve queda de 0,6%. No comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de material de construção, de veículos e de atacado alimentício, o segmento de Veículos, motos, partes e peças registrou avanço de 1,8%, enquanto Material de construção subiu 0,4%. Com a reformulação periódica da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), o desempenho do varejo ampliado com ajuste sazonal inclui os dados do atacado alimentício, nova atividade investigada. No entanto, ainda não há divulgação de dados individuais para o atacado de produtos alimentícios na série com ajuste sazonal.

O IBGE explica que é necessário ter uma série histórica mais longa para ter uma base de dados consistente para as divulgações ajustadas sazonalmente. Comparação com julho de 2024 De acordo com a pesquisa do IBGE, seis das oito atividades que integram o comércio varejista registraram ganhos nas vendas em julho ante julho de 2024.

Os Combustíveis e lubrificantes avançaram 1,0%, enquanto os Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo subiram 0,4%. Houve recuo de 1,5% de Tecidos, vestuário e calçados e alta de 3,2% de Móveis e eletrodomésticos. Os Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria registraram avanço de 3,8% em julho. Livros, jornais, revistas e papelaria subiram 3,4%. Nos Equipamentos e material para escritório informática e comunicação houve recuo de 4,7%, e em Outros artigos de uso pessoal e doméstico houve alta de 1,5%.