Ouro fecha em queda, em correção de ganhos após dados dos EUA

O ouro fechou em leve queda nesta quinta-feira, 11, corrigindo ganhos recentes, após dados de emprego e de inflação dos Estados Unidos reforçarem expectativas de cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed). O movimento ocorre apesar da queda dos rendimentos dos Treasuries e do dólar no exterior, que tendem a competir com o metal precioso como ativos seguros.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro com vencimento em dezembro encerrou em queda de 0,22%, a US$ 3.673,60 por onça-troy. A prata, por outro lado, avançou 1,31%, a US$ 42,14 por onça-troy, se reaproximando do maior nível em 14 anos.