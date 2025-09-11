Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,56%
Pontos: 143.150,84
Máxima de +1,17% : 144.013 pontos
Mínima estável: 142.349 pontos
Volume: R$ 24,52 bilhões
Variação em 2025: 19,01%
Variação no mês: 1,22%
Dow Jones: +1,36%
Pontos: 46.108,00
Nasdaq: +0,72%
Pontos: 22.043,07
Ibovespa Futuro: +0,28%
Pontos: 144.775
Máxima (pontos): 145.685
Mínima (pontos): 143.360
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 37,95
Variação: +0,18%
Petrobras PN
Preço: R$ 31,36
Variação: -0,48%
Bradesco PN
Preço: R$ 16,98
Variação: +0,65%
Ambev ON
Preço: R$ 12,52
Variação: +1,29%
Petrobras ON
Preço: R$ 34,01
Variação: -1,16%
Vale ON
Preço: R$ 57,05
Variação: +0,83%
BRF SA ON
Preço: R$ 20,57
Variação: +1,63%
Itausa PN
Preço: R$ 11,06
Variação: -0,18%
Global 40
Cotação: 724,648 centavos de dólar
Variação: -0,32%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3912
Venda: R$ 5,3922
Variação: -0,27%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,54
Venda: R$ 5,64
Variação: -0,12%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3852
Venda: R$ 5,3858
Variação: -0,49%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,5300
Venda: R$ 5,6150
Variação: -0,09%
- Dólar Futuro (outubro)
Cotação: R$ 5,4120
Variação: -0,31%
- Euro
Compra: US$ 1,1733 (às 18h34)
Venda: US$ 1,1738 (às 18,34)
Variação: +0,33%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,3280
Venda: R$ 6,3280
Variação: +0,02%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,5300
Venda: R$ 6,6060
Variação: -0,54%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, ,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.673,60 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -0,22%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente