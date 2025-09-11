Fazenda reduz projeção de alta do PIB de 2025, de 2,5% para 2,3%

O Ministério da Fazenda diminuiu a sua projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2025, de 2,5% para 2,3%. A estimativa para o ano que vem permaneceu em 2,4%. As informações constam da grade de parâmetros publicada pela Secretaria de Política Econômica (SPE) nesta quinta-feira, 11, no Boletim Macrofiscal. A secretaria colocou que o PIB do segundo trimestre revelou moderação no crescimento de atividades cíclicas e contribuição negativa da absorção doméstica para o crescimento. "O ritmo de expansão das concessões de crédito tem se reduzido, junto com o aumento nas taxas de juros bancárias e na inadimplência", disse.

A SPE ainda sustentou que, embora a taxa de desemprego siga no menor patamar da série histórica, "já se percebe uma tendência de desaceleração na expansão da massa de rendimentos real". A secretaria já havia mencionado um "leve viés de baixa" na sua projeção para o PIB de 2025 após a divulgação dos resultados do segundo trimestre, no último dia 2. A economia cresceu 0,4% na margem no período, desacelerando após uma alta de 1,3% nos três primeiros meses do ano. Agora, a revisão está relacionada ao resultado abaixo do esperado observado para o PIB do segundo trimestre comparativamente ao projetado em julho, o que, segundo a secretaria, repercute "canais potentes de transmissão da política monetária ao crédito e atividade", disse a Pasta, no boletim desta quinta. Nessa revisão, também já foram considerados os impactos das tarifas adicionais impostas pelos Estados Unidos às exportações brasileiras e a mitigação desses impactos com o plano de contingência do governo federal, o Plano Brasil Soberano.