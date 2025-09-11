Fávaro: se EUA retaliarem julgamento de Bolsonaro, quem pagará serão os norte-americanos

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou nesta quinta-feira, 11, que torce pela "boa diplomacia" entre Brasil e Estados Unidos, mas frisou que o País é soberano e tem "capacidade de viver em qualquer adversidade".

Fávaro voltou a citar que, nos últimos anos, houve a abertura de 435 mercados para a agropecuária brasileira e disse que, se os Estados Unidos retaliarem uma eventual condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, quem pagará a conta será o povo norte-americano.