Em telefonema, Lula e Merz reforçam apoio à assinatura do acordo Mercosul-UE neste ano

A Secretaria de Comunicação da Presidência da República informou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manteve conversa telefônica com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, na tarde desta quinta-feira, 11. De acordo com informe da pasta, os líderes conversaram por cerca de meia hora e trataram da assinatura do acordo Mercosul-União Europeia ainda em 2025.

"Ambos saudaram o encaminhamento do Acordo Mercosul - União Europeia para apreciação pelo Conselho Europeu. Reiteram, nesse sentido, seu apoio à assinatura do Acordo, ainda em 2025, como sinal de compromisso dos dois blocos regionais com o desenvolvimento, com o livre-comércio e com um sistema multilateral de comércio centrado na Organização Mundial do Comércio", diz comunicado da Secom.