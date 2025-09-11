Correção: CPI dos EUA sobe 0,4% em agosto ante julho e taxa anual avança a 2,9%

A matéria publicada anteriormente continha um erro no primeiro parágrafo. O CPI dos EUA avançou 0,4% em agosto ante julho, e não ante junho, como informado anteriormente. Segue versão corrigida.

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,4% em agosto ante julho, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quinta-feira, 11, pelo Departamento do Trabalho. Na comparação anual, o CPI subiu 2,9% em agosto. Analistas consultados pelo Projeções Broadcast esperavam para agosto altas de 0,3% e 2,9%, respectivamente.