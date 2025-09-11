Consumidores pagarão R$ 103,6 bi na tarifa com ineficiências e subsídios, diz Abrace Energia

A entidade aponta que a cada R$ 100 pagos pelos consumidores, o total de R$ 26 não representa benefícios diretos para empresas e unidades residenciais. "Temos que parar de estragar a nossa energia limpa e barata no país", apontou Paulo Pedrosa, presidente da Abrace Energia.

Os consumidores de energia elétrica pagarão em 2025 o total de R$ 103,6 bilhões referente às ineficiências e subsídios que encarecem a conta de luz. O levantamento foi divulgado hoje pela a Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres (Abrace Energia).

Além da conhecida Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), grande guarda-chuva concentrando diversos encargos setoriais, o cálculo feito considera aqueles custos classificados como "ocultos". Neste grupo estão, por exemplo, as chamadas perdas não técnicas (ligação clandestina, desvio direto da rede, adulteração no medidor, etc.), receitas irrecuperáveis (inadimplência dos consumidores) e Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa).

Enquanto a CDE deve representar neste ano custo de R$ 44,4 bilhões, os gastos "ocultos" somam R$ 59,2 bilhões, de acordo com o balanço. Pesa nesta conta também os tributos pagos sobre as ineficiências. Para a Abrace Energia, a elevada quantidade de subsídios também cria uma espécie de círculo vicioso. "Quanto mais eles sobem, mais o consumidor paga em tributos, já que os impostos incidem, proporcionalmente, sobre esses subsídios", diz o levantamento.

O governo federal, na atual gestão, diz que está buscando diminuir o valor da energia elétrica para os consumidores e, internamente, há argumentações de áreas técnicas, na equipe econômica especialmente, que apontam para diferentes subsídios que deveriam ser extinguidos. Até o momento, contudo, o Executivo não conseguiu emplacar junto ao Congresso uma reforma do setor elétrico enxugando custos.

Uma medida provisória (MP) foi enviada ao Congresso para limitar o crescimento da CDE. O texto está em negociação e perderá a validade no início de novembro, se não for aprovado. Para Paulo Pedrosa, presidente da Abrace Energia, a vantagem competitiva do Brasil, com a sua matriz renovável, está sob risco.